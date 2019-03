Le coût élevé des mariages dans les cérémonies culturelles et traditionnelles

Les festivités et les dépenses relatives aux préparatifs du mariage dénaturent l'aspect solennel de l'union sacrée entre un homme et une femme selon certains leaders religieux.



"L'église a toujours donné des conseils pour inviter à la sobriété et à la simplicité quand nous célébrons les mariages et autres événements. Le fait de mettre beaucoup d'argent dans ces fêtes fait que finalement on met plus l'accent sur la fête que sur le sacrement que nous allons recevoir", estime Père Rafael Diop, curé à la paroisse Saint Joseph de Médina.



Pour l’Imam Birame Pouye, "dans le Coran, Dieu évoque plus de 1.000 pièces d'or donc actuellement on pourrait même parler de milliards de pièces d'or pour montrer qu'il faut toujours valoriser sa femme. Au temps du prophète, il y avait une personne qui était extrêmement pauvre. Mais le prophète avait déclaré qu'il fallait donner quelque chose comme dot. Et finalement la personne a donné quelques versets du coran comme dot pour montrer qu'il n'y a pas de limites. A partir d'un verset coranique jusqu'à mille pièces d'or."



Le bonheur n'a pas prix, c'est la devise d’Oupa Kadior Mendy. Lors de son mariage, il a dépensé sans compter : "je me suis marié en 3 étapes. J'ai fait la cérémonie dites traditionnelle, j'ai également fait la cérémonie à la mairie et j'ai fait la cérémonie religieuse à l'église. Donc tout ça cumulé, m'est revenu entre 4 et 5 millions de francs CFA. Ça en valait la peine."



Abdoulaye Thiam n'est pas d'accord avec Oupa Mendy, qui explique que "les dépenses astronomiques constituent un frein dans la prise de décision par rapport au mariage".

"Le plan financier est très important en matière de relation. Notre société a tendance à lui donner de plus en plus d'envergure. Vraiment quand l'on ne se sent pas prêt, cela constitue un frein dans la prise de décision pour se marier."

​



Pour la sociologue Ndiaya Ndoye, les beaux parents sont à l'origine des dépenses lors des mariages.



"On peut dire que plus les populations sont pauvres, plus elles tendent vers des dépenses qui ne s'expliquent pas. C'est une concurrence, c'est une rivalité. Parce que la famille d'un tel a fait ça, je vais faire pareil."



Il est de coutume au Sénégal lors des mariages que les époux en accord avec la belle-famille organisent une grande cérémonie. Des dépenses parfois exagérées qui sont qualifiées de gaspillage. Paradoxe, ces mêmes familles vont se plaindre au lendemain du mariage célébré en grande pompe de la cherté de la vie.