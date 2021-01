Sassou N’Guesso investi candidat du PCT pour la présidentielle de mars

Le monde est entré vendredi en 2021 sous le signe du coronavirus qui a obligé des milliards de personnes à célébrer le passage au Nouvel An dans l'intimité des maisons. Les gestes barrières continuent d'être appliqués à cause des nouvelles vagues épidémiques.

Pour éviter les réjouissances susceptibles d'entrainer une baisse de vigilance dans l'observation des gestes anti covid-19, plusieurs gouvernements ont renforcé des mesures des restrictions; n'hésitant pas, pour certains à réinstaurer des couvre-feu, au grand dam des populations qui espéraient enterrer le funèbre 2020 en grandes pompes et montrer aussi leur joie d'avoir survécu, jusqu'ici, au coronavirus. Un petit moment de réjouissance qui pourrait peut-être un tant soit peu les soulager de toutes les souffrances que la pandémie les aura fait vivre en 2020.

Des couvres-feu dans les deux Congo

Au Congo-Brazzaville, les quelque cinq millions d'habitants ont passé le nouvel an dans un confinement général imposé par les autorités depuis le 25 décembre, le jour de Noël. Cette mesure s'accompagnait d'un couvre-feu instauré les veilles de Noël et du jour de l'An, avec fermeture des bars et restaurants à 19H00. Les autorités avaient affirmé avoir constaté un rebond de l'épidémie.

De l'autre côté du fleuve Congo, en République démocratique du Congo, les églises s'étaient aussi adaptées avec une messe de Noël avancée à 17 h 30 jusqu’à 20 heures.

Le Tchad renforce les restrictions

Au Tchad, le gouvernement a décidé de renforcer les restrictions pour faire face à la montée vertigineuses des cas confirmés.

Le gouvernement a annoncé jeudi le confinement total de la ville de N’Djamena pour une période d’une semaine renouvelable à compter du 1er janvier 2021 à partir de 00 heure.

Des restrictions seront imposées à partir du o4 janvier aux frontières terrestre et aériennes. Un couvre feu est instauré dans la ville de N’Djamena à partir de 18 heures jusqu’à 5 heures du matin.

Le gouvernement a aussi décidé de fermer, à partir du 04 janvier 2021, les lieux publics tels que les établissements scolaires et universitaires, les églises, les bars, les restaurants, les magasins et les grands marchés, les transports urbains et interurbains et tous les services non essentiels. Certains services bénéficient d’une dérogation: les hôpitaux, les pharmacies, les commerces, les pompiers, les services d’eau et d’électricité, les hôtels, les banques, les stations de service et carburants, les compagnies de téléphones mobiles les vols cargos. Les regroupements publics ou privés de plus de 10 personnes, sont interdits.

Un service minimum est instauré pour les services publics et privés essentiels tels que: les banques, les stations de service et carburants, les compagnies de téléphones mobiles

Les chrétiens nigérians consternés

Au Nigeria, des millions de chrétiens habitués n'ont pas pu se retrouver comme chaque 31 décembre, pour prier ensemble, la nuit entière, pour la nouvelle année.

Cette année, dans plusieurs Etats du Sud, les gouvernements ont imposé des restrictions pour endiguer la propagation de la pandémie. Un couvre-feu a aussi été imposé.

Confinement en Europe

Malgré le début des campagnes de vaccination, l'Europe ne baisse pas la garde.

Confinement des trois quarts des Anglais

En Angleterre, les trois quarts de la population sont confinés depuis jeudi, la veille de nouvel An. L'AFP affirme que le gouvernement britannique a étendu les zones soumises aux plus strictes restrictions introduites pour contrer une flambée du nombre des cas de nouveau coronavirus attribuée à un variant du virus. La rentrée scolaire a par ailleurs été repoussée pour certains élèves.

La chanteuse américaine Patti Smith, 74 ans, a donné un concert en livestream en hommage aux soignants du système public de santé du Royaume-Uni décédés du Covid-19. Mais sa diffusion en direct sur écran géant à Piccadilly Circus a été annulée à la dernière minute pour cause de pandémie, et ses fans ont dû se contenter de YouTube, d'après l'AFP.

Durcissement des mesures en Irlande

L'Irlande a annoncé mercredi durcir pour au moins un mois le confinement partiel instauré la semaine dernière. A partir de mercredi minuit, les Irlandais "devront rester chez eux, sauf pour se rendre au travail, pour l'éducation ou d'autres raisons essentielles.

En France, les Champs-Elysées vides

en France, à Paris, les Champs-Elysées, qui d'habitude grouillent de monde pendant dernier soir de l'année et le Nouvel An, étaient anormalement déserts pour un Nouvel An, malgré quelques guirlandes rouges accrochées aux arbres parés. Des policiers en service vérifiaient les attestations dérogatoires des conducteurs des rares véhicules en circulation et verbaliser les contrevenants.

La France a vécu un "réveillon du 31" sous couvre-feu, encadré exceptionnellement par 100.000 policiers et gendarmes, a constaté l'AFP. le gouvernement a interdit tout déplacement entre 20h00 et 06h00, sauf pour raison professionnelle. Les contrevenants du couvre-feu sont passibles d'une forte amende et les fêtes clandestines susceptibles d'être réprimées. Dans plusieurs départements du nord et de l'ouest, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique étaient également prohibées.

Rome sans feux d'artifice ni pétards

Les Romains n'ont pas pu se rendre au Circus Maximus, le plus ancien stade de la ville pour assister aux festivités de fin d'année. Ils les ont suivies depuis leurs maisons.

Les autorités avaient prévu deux heures de spectacle et une illumination des sites les plus emblématiques de Rome, mais les feux d'artifice et les pétards qui résonnent d'habitude étaient interdits. L'Italie est soumise à un confinement jusqu'au 7 janvier avec un couvre-feu à partir de 22 heures, selon l'AFP.

Aux Etats-Unis, Times Squares en manque de spectateurs

Aux Etats-Unis, seuls une poignée d'invités, parmi lesquels des membres du personnel de santé et d'autres travailleurs en première ligne face à l'épidémie de coronavirus, étaient autorisés à se réunir jeudi soir à Times Square, à New York, pour assister à la traditionnelle descente de la boule lumineuse du Nouvel An.

Un important dispositif policier devait fermer l'accès à la zone autour de Times Square afin d'éviter des rassemblements non autorisés, alors que les autorités craignent que l'événement entraîne une accélération des nouvelles infections au coronavirus. Ailleurs aux Etats-Unis, les festivités du Nouvel An étaient aussi organisées dans un format réduit ou même virtuellement.

En Nouvelle-Zélande,

A Sydney, la plus grande ville d'Australie, le célèbre feu d'artifice du Nouvel an a été tiré à 13h00 GMT au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi totale de spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de contamination dans le nord de la ville qui totalise quelque 150 cas, rapporte l'AFP.

Assouplissement des mesures dans certains endroits

Ailleurs, au Liban, les autorités ont assoupli les mesures à Beyrouth,. Le couvre-feu a été repoussé à 3 heures du matin. Les bars, restaurants et boîtes de nuit ont rouvert et organisent de grandes fêtes pour le Nouvel An, indique un reportage de l'AFP.

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, circulent sur les réseaux sociaux, circulent des vidéos de personnes faisant la fête sans masque, et la télévision a diffusé des images de policiers fermant des bars bondés de clients.

A Dubaï, des milliers de personnes étaient attendues pour assister à un spectacle pyrotechnique et laser à Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Toutes les personnes devaient porter un masque ou s'enregistrer à partir d'un QR code.