Salah et Thembi Kgatlana, meilleurs joueurs africains

Si du côté des dames, la Sud-africaine Chrestinah Thembi kgatlana a été désignée "Joueuse africaine de l'année", l'attention était davantage du côté des hommes.

L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été désigné par la Confédération africaine de football, meilleur joueur de l'année. Il devance Sadio Mané et Pierre Emerick Aubameyang pour la deuxième fois d'affilée. A noter que les observateurs sénégalais digèrent mal la consécration d’Hervé Renard devant Aliou Cissé.



Mouhamed Salah est encore une fois lauréat de la plus prestigieuse distinction individuelle dans le football africain. Auteur d'une saison exceptionnelle, L'Égyptien a accueilli ce titre avec beaucoup de joie. Salah affirme que c'est un rêve qui se réalise : "Ça me fait plaisir parce que c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de gagner ce trophée un jour et là, je l'ai remporté à deux reprises. Je le dédie à mon pays l'Égypte."





Devancé une nouvelle fois par son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané affirme qu'il fera le nécessaire pour être titré lors des prochaines éditions.

"Comme je l'ai dit, le football n'est pas une science exacte. Cette fois ci je ne l’ai pas gagné mais je laisse les choses venir naturellement. Je vais faire plus, bosser dur, redoubler d'efforts et me sacrifier pour gagner ce trophée et aussi gagner des trophées avec le Sénégal."



Le journaliste sénégalais Lamine Mandiang Diédhiou estime que la distinction de l'Égyptien est légitime car Salah a fait une saison exceptionnelle. Il juge qu’Aliou Cissé méritait plus le trophée de meilleur entraîneur de l'année.

"Le seul point où je suis pas d'accord c'est ce titre de meilleur entraîneur de l'année décerné à Hervé Renard. On lui a décerné ce titre parce qu'il a ramené le Maroc en phase finale de Coupe du Monde après 20 ans d'absence mais n'oublions qu'Aliou Cissé est l'entraîneur de la meilleure équipe africaine au classement FIFA. Il est aussi l'entraîneur de l'équipe africaine qui était la mieux placé pour se qualifier au deuxième tour du mondial. Hervé Renard n'est pas plus méritant qu’Aliou Cissé pour ce titre."



En plus des prix classiques, la CAF a aussi le prix Platinum au Président de la République du Sénégal pour service rendu au football africain.