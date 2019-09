Saisie record de 1,8 tonne de cocaïne

La police bissau-guinéenne a saisi lundi plus de 1,8 tonne de cocaïne en provenance de Colombie, la "plus grosse" prise de l'histoire de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest considéré comme une zone de transit entre l'Amérique latine et l'Europe, a-t-on appris dans la soirée de source policière.