Vers des exercices nucléaires conjoints entre Séoul et Washington ?

Dans un entretien au journal Chosun Ilbo, publié lundi, M. Yoon admet que "le parapluie nucléaire" américain et sa "dissuasion élargie" ne suffisent plus à rassurer les Sud-Coréens.



"Les armes nucléaires appartiennent aux Etats-Unis, mais la préparation, le partage d'informations, les exercices et l'entraînement doivent être effectués conjointement par la Corée du Sud et les Etats-Unis", a déclaré le président, ajoutant que Washington accueillait cette idée "plutôt positivement".

Ces propos sont publiés au lendemain de l'appel du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à "l'augmentation exponentielle" de l'arsenal nucléaire de son pays, selon l'agence officielle KCNA.



Kim a également annoncé que le Nord allait développer de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) pour faire face à ce qu'il appelle l'hostilité des États-Unis et de la Corée du Sud. En 2022, le Nord a procédé presque chaque mois à des essais d'armement, y compris le tir de son ICBM le plus avancé.



L'année 2022 a été marquée par un nombre record de tirs de missiles par Pyongyang. Trois missiles balistiques à courte portée ont encore été tirés par la Corée du Nord samedi, et un autre dimanche à l'aube.



Sous la présidence de M. Yoon, la Corée du Sud a renforcé ses exercices militaires conjoints avec les Etats-Unis, qui avaient été réduits pendant la pandémie ou interrompus sous son prédécesseur sur fond de pourparlers diplomatiques finalement infructueux avec le Nord.



Depuis l'échec des négociations intercoréennes en 2019, Kim a redoublé d'efforts pour développer ses programmes d'armement interdits. Séoul et Washington prêtent à Pyongyang l'intention de mener prochainement un nouvel essai nucléaire, qui serait le septième de son histoire et le premier depuis 2017.