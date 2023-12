Rwanda : un institut aide les traumatismes dûs aux génocides ou aux catastrophes naturelles

No media source currently available

Au Rwanda, le Centre Ubuntu pour la paix s'efforce d'aider les personnes souffrant de traumatismes psychologiques et de troubles mentaux courants, dont la plupart résultent de génocides ou de catastrophes naturelles, à mener une vie plus épanouie. Le centre a développé un modelé de guérison sociale basé essentiellement sur la narration et des rituelles. Dr Jean Bosco Niyonzima, est le fondateur et directeur exécutif du Ubuntu Center for Peace. Il explique à Alexandrine Holognon les différents types de traumas et leur impact sur le bien-être.