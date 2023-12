La présidentielle rwandaise est fixée au 15 juillet 2024

"Dans tout le pays, la date pour l'élection du président de la République et de 53 députés parmi une liste proposée par les organisations politiques ou pour les candidats indépendants est le 15 juillet 2024", a déclaré la Commission nationale électorale sur X (ex-Twitter). Les candidats pourront faire campagne du 22 juin au 12 juillet, a-t-elle précisé.

En mars, le gouvernement avait annoncé que seraient organisés le même jour les scrutins présidentiel et législatif. Paul Kagame, 66 ans, a fait part en septembre de sa candidature à un quatrième mandat. Il a procédé à des amendements constitutionnels controversés qui lui ont permis d'obtenir un troisième mandat et pourraient lui permettre de gouverner jusqu'en 2034.



Ancien chef rebelle, Paul Kagame est le dirigeant de facto du pays de la Région des Grands Lacs depuis la fin du génocide de 1994. Il a été reconduit au pouvoir – avec plus de 90 % des voix – lors des élections de 2003, 2010 et 2017. Le chef du Parti vert de l'opposition, Frank Habineza, a également annoncé sa candidature pour 2024.



Le Rwanda se présente comme l'un des pays les plus stables du continent africain, mais plusieurs groupes de défense des droits humains accusent Paul Kagame de gouverner dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d'expression.



Kagame n'avait que 36 ans lorsque son parti, le Front patriotique rwandais, a chassé du pouvoir les extrémistes hutu, accusés d'être responsables du génocide qui a fait quelque 800.000 victimes selon l'ONU, principalement des Tutsi mais aussi des Hutu modérés, entre avril et juillet 1994.