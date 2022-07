Rugby: la Namibie en pole position pour rallier le Mondial-2023

Les "Welwitschias" namibiens, classés au 24e rang mondial et entraînés depuis l'an dernier par le Sud-Africain Allister Coetzee, ont déjà participé aux six dernières éditions de la Coupe du monde (1999, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019) alors que les "Simbas" kényans n'en ont jamais été.

Le vainqueur de cette Coupe d'Afrique des nations, qui se déroule en Provence depuis une semaine, sera versé dans la poule A du Mondial-2023 (8 septembre - 21 octobre) en compagnie de la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, de la France, pays-hôte, de l'Italie et de l'Uruguay.

Le finaliste n'aura pas tout perdu puisqu'il lui restera une dernière chance de se qualifier via un tournoi de repêchage en novembre réunissant trois autres équipes: le Portugal, ainsi que le finaliste du barrage "Amériques 2" (Chili ou Etats-Unis), et celui du barrage Asie/Pacifique (Tonga, Corée du Sud ou Hong Kong).

Le gagnant de ce repêchage rejoindra la poule C aux côtés du Pays de Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie.

Le centre et capitaine de la Namibie, Johan Deysel, 30 ans, a joué pour son pays lors du Mondial-2015 puis à la Coupe du monde au Japon en 2019 et se verrait bien participer à celle de 2023 en France, lui qui évolue à Colomiers (Pro D2).

"Quand on sait ce qu'est une Coupe du monde, quand on y a déjà participé, on a encore plus envie d'y retourner. Ce serait incroyable de se qualifier à nouveau", a déclaré à l'AFP le Namibien, absent du quart-de-finale contre le Burkina Faso car il assistait à la naissance de sa fille.

"Nous n'avons eu qu'un stage de deux semaines avant ce tournoi. C'est toujours un défi car nous venons du monde entier", a raconté Deysel, précisant que ses coéquipiers jouaient en Pologne, aux Etats-Unis ou bien encore en Israël.

Coachés par Coetzee, ancien entraîneur des Springboks, les Namibiens espèrent "continuer de travailler avec lui et son staff le plus longtemps possible: nous devons juste passer ce dernier match contre le Kenya".

A 18h30, toujours au stade Maurice-David, la "petite" finale opposera l'Algérie et le Zimbabwe, pour une troisième place strictement honorifique.

Le programme de dimanche:

Match pour la 3e place (18h30): Algérie - Zimbabwe, à Aix-en-Provence

Finale (21h00): Namibie - Kenya, à Aix-en-Provence