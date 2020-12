Retour en Indonésie de deux orangs-outans introduits illégalement en Thaïlande

Le Japon veut stimuler son taux de natalité en finançant à hauteur de 2 milliards de yens, (soit près de 20 millions de dollars), les startups et les projets qui utilisent l'intelligence artificielle, susceptibles d’aider les célibataires à se rencontrer afin qu’ils puissent fonder une famille.

Selon le quotidien Japan Times, le Japon compte sur l'intelligence artificielle pour provoquer des rencontres, créer des jumelages, entre des hommes et des femmes aux goûts communs. Le gouvernement japonais espère que ces personnes finiront par former des couples et avoir des bébés; ce qui éventuellement, augmenterait le taux de natalité qui dégringole.

«Nous prévoyons notamment d’offrir des subventions aux gouvernements locaux qui exploitent ou démarrent des projets de jumelage utilisant l’IA», a affirmé une autorité gouvernementale, citée par Japan Times. "Nous espérons que ce soutien contribuera à inverser le déclin du taux de natalité du pays."

Plusieurs circonscriptions administratives et territoriales du Japon proposent déjà des services de jumelage; faisant parfois recours à l’intelligence artificielle, rapporte Japan Times.

Ce que veulent les autorités japonaises, c’est d’amender ces plateformes de rencontres et les rendre plus effectives; et que ces unions soient fructueuses, aboutissant à la naissance des bébés.

Le taux de fécondité du Japon est l'un des plus bas du monde.

Au cours des quatre dernières années, le nombre de naissances annuelles dans ce pays est tombé à moins d'un million et la tendance n’est pas prête à se renverser sans un coup de pouce. En 2019, le pays n’a connu que 865 mille naissances dans tout le pays, soit une baisse de 5,8% par rapport à 2018.

Si cette tendance se poursuit d’ici à 2050, il pourrait y avoir moins de 100 millions d’habitants au Japon, alors que 40% de cette population aura plus de 65 ans. A l’horizon 2100, la population du Japon pourrait baisser à 53 millions d'habitants (le même nombre qu’en 1910,) contre 128 millions en 2017.