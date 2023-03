Retour du cyclone Freddy : au moins 15 morts au Malawi et Mozambique

Onze personnes sont mortes dans la région de Blantyre (sud), capitale économique du Malawi, selon la police locale. Et au moins quatre au Mozambique dans la province de Zambézie (centre), ouverte sur le Canal du Mozambique, ont indiqué les autorités locales à l'AFP. Freddy, en passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues, avait déjà frappé le Mozambique et Madagascar fin février.

Freddy, en passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues, avait déjà fait 17 morts au total lors de son premier passage dans la région fin février, dix au Mozambique et sept à Madagascar.



Le nombre total de victimes après les deux passages du cyclone en deux semaines est désormais de 42 morts. Mais les bilans de son second passage, encore provisoires à cause de communications coupées par les intempéries, pourraient encore grimper. Le cyclone a touché terre au Mozambique lors de son retour dans la soirée de samedi. Il a ensuite frappé le sud du Malawi voisin dans la nuit de dimanche à lundi. Des pluies torrentielles ont entraîné inondations et coulées de boue.



Freddy devrait repartir pour la mer au cours de la semaine et s'affaiblir, selon les prévisions. Le phénomène qualifié de "hors norme" par les météorologues, qui s'est formé au large de l'Australie atteignant le stade de tempête le 6 février, sévit dans l'océan Indien depuis 35 jours.



Lors de son premier passage, il était resté au large de l'île française de la Réunion et de Maurice, provoquant des dégâts limités. Avant de finalement toucher terre sur la côte est de Madagascar le 21 février et poursuivre sa route vers le Mozambique. Plusieurs tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril.