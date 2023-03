Le choléra menace les enfants souffrant de malnutrition au Malawi

Environ 4,8 millions d'enfants au Malawi, soit un sur deux, ont besoin d'une aide humanitaire, a indiqué l'agence onusienne. D'ici à fin mars, plus de 213.000 enfants de moins de 5 ans devraient voir leur malnutrition s'aggraver et plus de 62.000 d'entre eux souffrir d'un état de malnutrition encore plus sévère, selon Rudolf Schwenk, le représentant de l'Unicef au Malawi.

"Un enfant en état de malnutrition sévère ayant 11 fois de plus de risques de mourir du choléra qu'un enfant bien nourri, une poussée de choléra pourrait s'apparenter à une peine de mort pour des milliers d'enfants au Malawi", a-t-il dit à des journalistes à Genève lors d'une conférence en ligne.



L'épidémie de choléra la plus meurtrière jamais enregistrée au Malawi a fait plus de 1.500 morts, dont 197 enfants, depuis mars 2022 et plus de 50.000 personnes, dont plus de 12.000 enfants, ont été affectées, selon les derniers chiffres disponibles au 2 mars. Elle s'est propagée dans l'ensemble des 29 districts du pays.



L'épidémie a été déclarée urgence de santé publique par le gouvernement du Malawi le 5 décembre dernier. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient en aide aux autorités, notamment en fournissant des kits de traitement et en augmentant les capacités de dépistage.



Mais l'Unicef, qui a fourni de son côté des médicaments, de l'eau potable et des informations sur la prévention et le traitement du choléra, manque désormais de financement et d'équipements et lance un appel pour 52,4 millions de dollars d'aide. "Pour empêcher de nouvelles épidémies de choléra, nous devons soutenir le pays avec des investissements significatifs dans des infrastructures de santé, d'eau et d'assainissement", a souligné M. Schwenk.



Le choléra est contracté par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par une bactérie. Il provoque généralement diarrhées et vomissements et peut être très dangereux pour les jeunes enfants. Depuis le début de l'épidémie, le Malawi a mené deux grandes campagnes de vaccination mais en raison de stocks limités, le pays n'a pu proposer qu'une des deux doses de vaccin oral généralement recommandées contre le choléra.