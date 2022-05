Les cadavres s'accumulent en Ituri

Les 17 dépouilles en décomposition, dont certaines décapitées, ont été trouvées jeudi par des militaires en patrouille au bord de la rivière Ituri, vers la colline Balakima, en territoire d'Irumu, a indiqué à l'AFP Dieudonné Malangay, membre de la société civile de la chefferie de Walese Vonkutu.



"Jusque là, ce sont 17 têtes, certaines retrouvées dans une pirogue et d'autres (...) dans la brousse, juste à côté de la rivière. C'est difficile d'identifier les victimes en raison de l'état des corps, mais ça doit être des civils pris en otages qui ont été tués par les rebelles ADF (Forces démocratiques alliées)", a-t-il supposé. "Il faudra une expertise des services spécialisés pour bien comprendre les circonstances de leur mort", a estimé M. Malangay.



"Selon l'armée qui a fait la découverte, il y a 17 corps. Nous y allons pour vérifier cette information" et procéder aux enterrements, a de son côté déclaré David Beiza, président de la Croix-rouge locale.

Le territoire d'Irumu, dans le sud de l'Ituri, situé à la frontière avec la province du Nord-Kivu, est la cible de fréquentes attaques sanglantes du groupe ADF, présenté par l'organisation jihadiste État islamique comme sa branche en Afrique centrale. La dernière attaque d'envergure attribuée à ce groupe remonte à la mi-mai, lorsqu'au moins 20 civils avait été massacrés dans le village Monge.



Plus au nord, dans le territoire de Djugu, au moins neuf personnes ont été tuées jeudi par de présumés miliciens d'un autre groupe armé, la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco), dans une attaque contre le village Soba, ont affirmé à l'AFP Pilo Mulindo et Charité Banza, respectivement responsable de chefferie et président de la société civile de Bahema-nord.



Considérée comme l'un des groupes armés les plus meurtriers dans la partie orientale de la RDC, la Codeco est structurée autour d'une secte religieuse et prétend défendre les intérêts des Lendu, une communauté de l'Ituri. L'Ituri et le Nord-Kivu sont depuis une année sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a remplacé l'administration civile par l'armée et la police mais n'est pas parvenue jusqu'à présent à mettre fin aux violences.