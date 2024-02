RDC : Garry Sakata, élu de la province de Kwilu, plaide pour un retour de la paix dans le Kwamouth

No media source currently available

En RDC, la Commission électorale nationale indépendante prévoit l'enrôlement des électeurs à Masisi, Rutshuru et Kwamouth du 1er juillet au 20 juillet, et les élections législatives et locales le 5 octobre prochain. Ces zones concernées par des violences et l’insécurité n’ont pas pu voter en décembre. A Kwamouth, les tueries se poursuivent et plus de onze civils ont été tués il y a deux jours. Eddy Isango a joint à Kinshasa Garry Sakata, élu de la province de Kwilu à la frontière avec le Kwamut.