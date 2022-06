Qu'est-ce que le "Juneteenth" aux Etats Unis ?

Le mot "Juneteenth", est la contraction des mots anglais "June" (juin) et "nineteenth" (dix-neuvième), c'est à dire le 19 juin. Les célèbres musiciens Aretha Franklin, James Brown, Stevie Wonder et James Brown l’évoquaient déjà dans les années 1960 et 70 comme le Jour de l’abolition de l’esclavage.

Pourtant, la fin de l’esclavage a été promulguée par le président Abraham Lincoln avec la Proclamation d’Emancipation actée le 22 septembre 1862 et entrée en vigueur dès le 1er Janvier 1863.

Mais si la Proclamation d’Emancipation du président Lincoln marqua la fin de la guerre civile entre les armées de l’Union (gouvernement fédéral) et celles de la Confédération (rebelles pro-esclavagistes), elle ne libéra pas pour autant les quelques quatre millions d’Africains alors asservis à l’époque.

Elle ne concerna d’abord que les esclaves des États du Sud dont les territoires étaient occupés par les troupes de l’Union.

C’est seulement le 19 juin 1865, près de trois ans plus tard, que la nouvelle parvint au Texas, bastion de la Confédération: "Le peuple du Texas est informé qu’en application de la proclamation du Président des Etats Unis, tous les esclaves sont libres... Les personnes libérées sont appelées à rester tranquillement à leurs postes et à travailler contre salaire".

Les 250 000 esclaves du Texas s’émancipèrent immédiatement et la nouvelle se répandit très vite à l’ensemble des Etats esclavagistes.

A l’origine, les célébrations de Juneteenth prenaient la forme de festivals avec des parades de cowboys, métiers de beaucoup de jeunes Noirs du Texas à l’époque. La cuisine du pays avec des condiments, des fruits et des desserts de couleur rouge était mise en valeur. Manière, dit-on, de rappeler le sang versé par les ancêtres et le retour aux traditions culinaires africaines.

Avec la Grande Migration des Noirs du Sud vers l’Est et l’Ouest du pays, à partir des années 1910, la tradition de Juneteenth gagna tout le pays.

Mais elle ne s’imposa dans le calendrier national qu’au bout d’une longue lutte amorcée par le Mouvement pour les droits civique des années 1960.

En 1979 le Texas l’institua comme jour férié chômé et payé à la suite de l’adoption par l’assemblée étatique du projet de loi du député de Houston, Al Edwards.

En 1994, le District de Columbia (la capitale fédérale) et 43 autres Etats l’inscrivent au calendrier de leurs fêtes officielles à la suite du plaidoyer d’une coalition d’églises noires et de personnalités du monde de la culture dirigées par le pasteur et musicien Ronald V. Myers.

Le projet de loi adopté par le Congrès le 16 juin 2021 et proclamée par le Président Biden le lendemain inscrit désormais Juneteenth dans le calendrier des fêtes nationales américaines.