"Juneteenth", jour férié pour la seconde année

Il faut remonter le temps pour expliquer d'où vient ce célèbre 19 juin. En avril 1865, à Appomattox en Virginie, le général des rebelles confédérés, Robert E. Lee, remet son épée en signe de reddition au général Ulysses S. Grant.

Deux mois plus tard, le 19 juin 1865, le général Gordon Granger et ses troupes fédérales pro-abolitionnistes arrivent dans la ville texane de Galveston. À son arrivée, il annonce "l'Ordre général n ° 3" proclamant la fin de la Guerre civile, et avec, la libération de quelque 250.000 Noirs réduits en esclavage à travers le Texas, le dernier obstacle à l'émancipation.

Proclamation de l'émancipation

"Le peuple du Texas est informé que, conformément à une proclamation de l'exécutif [président] des États-Unis, tous les esclaves sont libres", indique l'ordre.

La libération des Noirs est annoncée par le président Abraham Lincoln le 1er janvier 1863 avec la proclamation d'émancipation, mais il a fallu attendre plus tard dans les États confédérés pour que cette libération s'applique réellement à tous.

En décembre 1865, le 13e amendement de la Constitution entre en vigueur, scellant définitivement la libération des Noirs et de toute autres personnes en servitude.

"Ni l'esclavage ni la servitude involontaire, sauf en tant que punition pour un crime où l'individu aura été dûment condamné, n'existeront aux États-Unis ou dans tout lieu soumis à leur juridiction", déclare l'amendement.

Origine des célébrations au Texas

La célébration du 19 juin a commencé au Texas avant de s'étendre dans d'autres régions des États-Unis. Avec la migration vers le nord des Noirs venant d'anciens États esclavagistes du sud, les communautés noires de différentes villes marquent la journée avec des défilés et d'autres festivités.

"Juneteenth" (contraction de June - le mois de juin - et nineteenth, le 19) a été amplifié au cours des décennies turbulentes des années 1950 et 1960 alors que les Noirs américains demandaient des protections juridiques en matière de logement, de vote, d'emploi et d'autres questions importantes.

Le Texas a été le premier État à reconnaître l'importance de "Juneteenth", d'abord par un décret en 1938, puis à travers une loi qui a pris effet le 1er janvier 1980 marquant le 19 juin comme jour férié officiel.

D'autres États ont par la suite marqué Juneteenth à titre officiel au fil des années. Au niveau du gouvernement fédéral ce n'est qu'en 2021, le 17 juin, que le président Joe Biden promulgue une loi faisant du 19 juin un jour férié national.

"Juneteenth" est fêtée pour la deuxième fois officielle en l'honneur des Noirs américains. Et pour ce deuxième "Juneteenth", une femme de couleur, Kamala Harris, siège en tant que vice-présidente des États-Unis.

Alors que les fers de la servitude sont brisés depuis près de 150 ans, les défenseurs des droits des minorités affirment qu'il reste encore beaucoup à faire pour permettre aux minorités ethniques aux États-Unis d'avoir une place à part entière à la table. Ils soulignent les facteurs économiques et sociaux qui continuent de désavantager les Noirs et d'autres minorités.