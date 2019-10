Paris se félicite de l'engagement militaire danois au Mali

La ministre française des Armées, Florence Parly, s'est félicitée vendredi de l'engagement de l'armée danoise aux côtés de la force française Barkhane et de celle de l'ONU (Minusma) au Mali, avec deux hélicoptères, un avion de transport et des officiers de renseignement.

"Le Parlement danois a validé (jeudi) le déploiement, à partir de décembre 2019, de deux hélicoptères Merlin à Gao, ainsi que de 70 militaires qui en assureront la maintenance et la mise en œuvre", a relevé la ministre dans un communiqué.

Ces hélicoptères de manœuvre constituent "une capacité critique pour l'opération Barkhane (4.500 militaires), qui se déploie sur un territoire vaste comme l'Europe", a-t-elle relevé.

Les Danois vont également déployer un avion C130J ainsi que 65 militaires au sein de la Mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali (Minusma). Dix officiers supplémentaires viendront renforcer les capacités de renseignement de cette force.

Les Danois comptent "parmi nos partenaires les plus proches et les plus engagés" dans la lutte contre les groupes djihadistes et pour "la sécurité des Européens", a souligné Florence Parly.

Les violences djihadistes persistent dans le nord du Mali, six ans après l'intervention militaire française Serval, et se sont propagées vers le centre du pays ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires ayant fait des centaines de morts.