Ouverture des bureaux de vote dans le calme

A Lomé, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 7 heures (locales et GMT) comme prévu et dans le quartier de Doumassessé, fief d'UNIR, le parti au pouvoir, les électeurs formaient déjà une file, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Je suis sorti pour exprimer mon vote, comme doit le faire un bon citoyen", confiait Adjé Messo-Hanam, un électeur. "Je n'ai pas peur car le Togo est un pays de paix".

La veille, le général Yark Damehame, le ministre de la sécurité, avait prévenu les "gens" qui souhaitent "empêcher les élections", lors d’une conférence de presse: "Nous avons pris les dispositions qui s’imposent pour accompagner nos compatriotes pour qu'ils puissent accomplir leur devoir civique".

Aux carrefours de la capitale, et aux stations services, les forces de sécurité (gendarmes, policiers et militaires) étaient déployés pour prévenir toute violence lors de ce vote, sous haute tension.

Dans les quartiers de l'opposition, l'affluence était très mitigée. A Agoé, fief du Parti National Panafricain (PNP) de Tikpi Atchadam, un des leaders de l'opposition, "les gens viennent au compte-gouttes" depuis 7 heures, explique le président du bureau de vote d'Alfourkane. "Dans le courant de la journée, je suis sûr que les gens vont essayer de surmonter leur peur".

Pour nombre de partisans de l'opposition, ce n'est pas la peur qui les éloigne des bureaux de vote, mais bien l'appel au boycott de la coalition de l'opposition C-14.

"Je ne vote pas parce que les réformes (constitutionnelles et électorales) n'ont pas été faites", justifie François Atandji, jeune résident du quartier de Bé, fief de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC), le parti historique de l'opposition.

Dans un communiqué de la C-14 largement partagé sur les réseaux sociaux, le "peuple Togolais" était invité à boycotter et "empêcher" ce "énième hold-up électoral".

Depuis plus d'un an, l'opposition multiplie les marches de protestation pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels.

Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a succédé dans la violence à son père, le général Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans.

Les manifestations des 8 et 10 décembre ont fait au moins quatre morts - six selon l'opposition - tués par balles.

Avec ce boycott de l'opposition, le parti au pouvoir peut espérer remporter les 4/5 des sièges (73 députés sur 91 contre 62 actuellement), pouvant lui permettre d’opérer seul les réformes au Parlement, notamment une réforme constitutionnelle permettant au président Gnassingbé de se représenter en 2020 et 2025.