Enlèvement de cinq étudiantes nigérianes

"Vers deux heures du matin, des présumés terroristes ont enlevé cinq étudiantes de l'université fédérale" a déclaré mercredi soir un porte-parole de la police de l'Etat de Katsina Aliyu Abubakar Sadiq dans un communiqué. Une opération de police pour retrouver les otages est en cours, a-t-il précisé, ajoutant qu'une personne en lien avec cet enlèvement avait été arrêtée.

Ce rapt intervient moins de deux semaines après l'enlèvement d'une trentaine de personnes dans l'Etat voisin de Zamfara, dont au moins 24 étudiantes à proximité d'une autre université. Les forces de sécurité ont jusqu'à présent réussi à secourir seize des otages, dont treize étudiantes.



Il s'agissait du premier enlèvement de masse d'étudiantes depuis que le président Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir fin mai avec la promesse de venir à bout des graves problèmes de sécurité du pays. De nombreux Etats du nord dont ceux de Zamfara et de Katsina sont en proie aux violences de bandits qui mènent des assauts contre les villages, tuent et enlèvent des habitants et incendient les maisons après les avoir pillées.



A la fin 2020 et début 2021, ces gangs avaient particulièrement ciblé les écoles, pensionnats et universités installés dans ces zones rurales et procédé à des enlèvements de masse contre rançon. Ces rapts ont largement contribué à aggraver la déscolarisation, en particulier des filles, dans ces régions extrêmement pauvres.

Les gangs criminels du nord-ouest agissent pour la plupart pour des raisons financières, sans revendication idéologique a priori. Mais des alliances entre bandits et jihadistes suscitent de nombreuses inquiétudes.