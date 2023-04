Dix élèves enlevés dans le nord-ouest du Nigeria

Les dix élèves de l'école secondaire publique d'Awon ont été kidnappés dans des circonstances encore indéterminées, a affirmé Samuel Aruwan, commissaire à la Sécurité intérieure de l'État de Kaduna.



Il s'agit du premier enlèvement connu d'étudiants dans la région après une période d'accalmie, notamment depuis la mise en circulation de nouveaux billets de banque pour freiner le paiement de rançons aux ravisseurs avant les élections générales tenues fin février.



"Le gouvernement de l'État de Kaduna a reçu des rapports préliminaires des agences de sécurité sur l'enlèvement d'environ dix étudiants", a indiqué M. Aruwan dans un communiqué. On ne sait pas encore si les élèves ont été enlevés dans l'établissement scolaire ou sur le chemin de l'école, a-t-il ajouté. "Les rapports détaillés attendus préciseront" le lieu exact de l'incident.



Kaduna est l'un des nombreux États du nord-ouest et du centre du Nigeria terrorisés par des gangs armés appelés localement "bandits" qui attaquent les villages, tuent les habitants et se tournent vers les kidnappings pour obtenir des rançons. Au cours des deux dernières années, des centaines d'élèves ont notamment été enlevés dans des écoles, comme à Kaduna.



Les otages, y compris de simples voyageurs enlevés sur les routes, sont généralement libérés après le versement d'une rançon par les familles. Mais ceux dont la rançon n'est pas payée sont tués et leurs corps jetés dans une vaste forêt utilisée comme repaire par les bandits, à cheval sur les Etats de Kaduna, Katsina, Zamfara et Niger.



Les autorités et les analystes s'inquiètent des alliances croissantes entre les bandits, seulement motivés par l'appât du gain, et les jihadistes qui mènent depuis 14 ans une insurrection armée dans le nord-est du pays.



L'année dernière, le puissant gouverneur de l'État de Kaduna, Nasir El-Rufai, a déclaré que les groupes jihadistes Ansaru et Boko Haram établissaient des camps dans le district de Birnin Gwari, dans son Etat, à plusieurs centaines de kilomètres de leur bastion traditionnel du nord-est.