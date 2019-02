Les Etats-Unis ont appelé jeudi le Nigeria à faire en sorte que les élections présidentielle et législatives du 16 février soient "libres, justes, transparentes et pacifiques" et que la commission électorale puisse travailler sans faire l'objet d'"intimidations".

"Ceux qui interfèrent avec le processus électoral ou incitent à la violence doivent rendre des comptes", a mis en garde le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué.