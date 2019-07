La valeur d'une fille : Khadijah, mariée à l'âge de 13 ans

No media source currently available

Suite de notre série sur les mariages précoces. Selon Plan International, ce phénomène touche plus de 12 millions de filles chaque année. Ces dernières sont mariées de force avant l'âge de 18 ans, ce qui les prive de leur droit à l’enfance et à l’éducation et limite leurs perspectives d’avenir et d’évolution. Les mariages forcés et précoces maintiennent les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d’impuissance, de génération en génération. Dans les pays en développement, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans. À travers le monde, 650 millions de femmes mariées l’ont été pendant leur enfance. Dans cet épisode, Khadijah, originaire de de Kano au Nigeria, a été mariée à l'âge de 13 ans.