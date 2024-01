Nigeria: neuf morts dans de nouvelles violences dans l'Etat du Plateau

"Mercredi, cinq personnes ont été tuées alors qu'elles travaillaient dans leurs champs à Butura Kampani. Le même jour, trois autres personnes ont également été tuées dans leur exploitation de pommes de terre, derrière l'université", a indiqué à l'AFP Monday Kassah, le président du conseil du gouvernement de Bokkos, une circonscription de l'Etat du Plateau.

Plusieurs coups de feu ont été entendus à travers ces terres agricoles situées derrière l'université de l'Etat du Plateau dans la zone de Bokkos mercredi après-midi, selon Azi Peter, membre du personnel de l'établissement. Mardi, un homme peul a également été tué dans le même village de Butura Kampani, a ajouté M. Kassah.

Aucun élément ne permet d'identifier clairement les assaillants de ces attaques, d'après les autorités locales. L'Etat du Plateau, qui est situé entre le nord du Nigeria, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien, connaît régulièrement des flambées de violences ethniques et religieuses.

Cette région a récemment été la cible d'attaques de grande ampleur qui ont causé l'émoi dans le pays mais aussi au sein de la communauté internationale. A Noël, des hommes armés ont attaqué une vingtaine de villages dans les circonscriptions de Bokkos et de Barkin Ladi faisant au moins 198 morts, selon les autorités de l'Etat du Plateau.

Bien que l'Etat soit régulièrement le théâtre de tensions et de violences entre agriculteurs et éleveurs nomades, les autorités n'ont accusé aucun groupe d'être à l'origine de ces attaques. "Nous sommes préoccupés par le fait que, chaque jour, nos concitoyens sont attaqués et tués. Nous signalons toujours nos cas aux services de sécurité. Les meurtres isolés ne permettront pas d'avoir une paix durable dans les communautés locales", a déclaré à l'AFP Umar Ori, responsable d'une association d'éleveurs à Bokkos (MACBAN).

Au Nigeria, les populations des régions du nord-ouest et du centre vivent également dans la terreur des attaques des groupes jihadistes et des bandes criminelles qui pillent les villages et tuent ou enlèvent leurs habitants.