"No dey gree for anybody", l'expression virale qui fait polémique au Nigeria

"No dey gree for anybody" qui signifie "être persévérant" fait débat dans le pays, après avoir été qualifié de message de rébellion par les forces de l’ordre. Alors que le pays le plus peuplé d'Afrique est confronté à l'augmentation du coût de la vie et à l’insécurité liée à l'insurrection djihadiste et aux groupes armées, cette expression s'est muée en slogan collectif qui permet à la population d'exprimer sa résilience face aux difficultés.

Mais la semaine dernière, le porte-parole de la police nationale, Olumuyiwa Adejobi, a mis en garde les Nigérians contre son utilisation. "Le nouveau slogan pour 2023 et 2024 pour nos jeunes est 'No dey gree for anybody'. Nous avons été informés par les services de renseignement que ce slogan provient d'une branche révolutionnaire qui pourrait causer des problèmes dans tout le pays", a-t-il déclaré à la presse mercredi.

La perspective de manifestations dans les rues est un sujet sensible au Nigeria, depuis les grandes manifestations #EndSARS ("En finir avec la Sars") contre les brutalités policières d’octobre 2020. Selon les médias locaux, l'expression "no go gree" vient d'une vieille chanson gospel. Les Nigérians mélangent souvent l'anglais, le pidgin et l'une des langues locales du pays, comme le yoruba, l'igbo et le haoussa.

"Cela signifie "être résistant", "être persévérant"", explique Prosper Udeagha, 30 ans, chauffeur de taxi à Abuja. "Je comprends la position de la police, qui craint que les gens qui expriment leur mécontentement ne deviennent violents", ajoute-t-il. Les propos de M. Adejobi ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Certains, critiques, estiment que la police devrait se préoccuper de choses plus sérieuses que les expressions en pidgin. "Cela montre où se situe la priorité", a déclaré Aisha Yesufu, une porte-parole du gouvernement, à propos de l'avertissement des forces de l'ordre. Peu de temps après la déclaration de la police, un porte-parole militaire a utilisé une partie de l’expression pour parler de l'insécurité dans le pays. "No gree pour les terroristes et no gree pour les auteurs qui troublent la sécurité", a déclaré le général Edward Buba.

Le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, s'est joint au mouvement la semaine dernière pour souhaiter bonne chance à l'équipe de football du Nigeria, les Super Eagles, pour la Coupe d'Afrique des Nations. "Je suis impatient d'assister à leur premier match et le message qui leur a été adressé était clair : No gree pour qui que ce soit", a-t-il écrit sur X, ajoutant: "Ramenez la Coupe des Nations à la maison".