MSF évacue du personnel après des affrontements dans le nord-ouest du Nigeria

Cette décision illustre les difficultés auxquelles sont confrontées les organisations humanitaires dans le nord-ouest du pays, où des milices armées, connues localement sous le nom de "bandits", attaquent les communautés, pillent les villages et procèdent à des enlèvements pour obtenir des rançons.

MSF a indiqué qu'une escalade de la violence dans l'État de Zamfara l'avait poussée à évacuer une partie de son personnel de l'hôpital de la ville de Zurmi, où des affrontements ont lieu depuis plusieurs jours. "Face à d'importants risques sécuritaires, les équipes médicales de MSF sur le terrain ont dû évacuer une partie de leur personnel et ne sont pas en mesure de fonctionner de manière optimale", indique le communiqué.



Un porte-parole a déclaré à l'AFP que six membres du personnel international "non essentiel" avaient été évacués, tandis que d'autres membres du personnel, nationaux et internationaux, sont maintenus sur place.



Sollicités par l'AFP, les responsables de l'État de Zamfara et la police n'ont pas répondu. Mais le gouverneur local, Dauda Lawal, a déclaré cette semaine sur les réseaux sociaux qu'il était "profondément préoccupé" par les récentes attaques de bandits dans les agglomérations de Zurmi, Maru et Tsafe à Zamfara.

Les journaux et les chaînes de télévision nigérians ont fait état d'affrontements dans l'agglomération de Zurmi après que des milices armées ont attaqué le siège du gouvernement local et que l'armée a riposté. "Certains patients refusent, par peur, de quitter l'hôpital", a dit Adjide Hermann, coordinatrice adjointe de MSF à Zurmi, dans le communiqué.



Les violences dans le nord-ouest ainsi que dans le centre-nord du Nigeria ont fait environ un million de déplacés, selon l'agence des Nations unies pour les migrations (OIM).