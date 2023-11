Quatre membres des forces de sécurité tués dans une embuscade jihadiste au Nigeria

Les jihadistes, affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), ont attaqué une équipe de soldats et de miliciens anti-jihadistes qui se dirigeait à moto vers la ville de Monguno, située à 140 km de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno, ont déclaré deux milices.

"Des terroristes de l'ISWAP ont tendu une embuscade à l'équipe de patrouille et ouvert le feu sur eux dans le village de Lingir, provoquant une fusillade. Ils étaient si nombreux que l'équipe a dû prendre la fuite", a précisé Musa Kaka, chef d’une milice anti-jihadiste à Monguno. "Deux soldats et deux miliciens anti-jihadistes ont été tués dans les combats et plusieurs ont été blessés", a-t-il ajouté.

L’insurrection jihadiste qui dure depuis 14 ans au Nigeria est l'un des principaux défis sécuritaires auxquels est confronté le président Bola Ahmed Tinubu, arrivé au pouvoir en mai dernier et qui a notamment promis de mettre fin à ces violences dans le nord-est.

Même si l'intensité des exactions jihadistes a progressivement diminué au cours de ces dernières années, l'ISWAP, qui a fait sécession de Boko Haram en 2016, reste toujours actif dans la région du lac Tchad où il affronte régulièrement son ancien groupe.

L'ISWAP mène régulièrement des attaques dans les zones rurales, sur l'autoroute reliant Maiduguri à Monguno, tuant et kidnappant des automobilistes, ainsi que des incursions meurtrières périodiques à Monguno contre des militaires et des milices antijihadistes.

Ces derniers jours, ses combattants ont ordonné aux habitants des villages situés le long de l'autoroute entre les villes de Gubio, Damasak, Layi, Jamu et Kinsari de quitter leurs maisons, selon Musa Kaka. L'insurrection jihadiste au Nigeria a fait 40.000 morts et plus de deux millions de déplacés.