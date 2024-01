La police islamique nigériane à la poursuite d'influenceurs "immoraux"

La police islamique, appelée Hisbah, dans la ville majoritairement musulmane de Kano, a ordonné à six célébrités de TikTok de se présenter dans ses locaux pour un nouveau sermon après la publication d'une "vidéo immorale", a déclaré Aminu Daurawa, chef de la Hisbah.

"Nous recherchons les six TikTokers afin qu'ils viennent discuter des raisons pour lesquelles ils ont posté la vidéo après nous avoir promis qu'ils ne le feraient plus jamais", a déclaré M. Daurawa en référence à la vidéo mentionnant un aphrodisiaque.



Parmi les influenceurs recherchés - trois femmes et trois hommes - figure Murja Kunya, 24 ans, qui a eu plusieurs fois maille à partir avec la Hisbah pour ses vidéos jugées "obscènes", ce qui lui a valu d'être arrêtée et emprisonnée. Les autres sont Gfresh, Saadiya Haruna, Ashiru Idris, Ummee Shakira et Hassan Makeup.



Kano est l'un des douze États du Nord à prédominance musulmane où la charia s'applique parallèlement au droit commun.



En novembre, Murja Kunya et des dizaines d'influenceurs ont répondu à l'invitation de la Hisbah pour participer à une réunion pour chasser les contenus "immoraux" qu'ils publient en ligne. Cette réunion a été largement perçue comme un changement dans l'approche autoritaire de la Hisbah.



"Nous n'avons pas l'intention de porter plainte contre eux à ce stade; tout ce que nous voulons, c'est les réprimander et leur donner une chance d'expliquer pourquoi ils sont revenus sur leur promesse", a déclaré M. Daurawa.



Le chef de la police islamique a affirmé avoir rencontré les dirigeants de TikTok au Nigeria afin qu'ils suspendent les comptes des influenceurs s'ils continuaient à publier des vidéos "immorales". "Il est plus douloureux pour un influenceur de perdre son compte et ses nombreux 'followers' que de passer du temps en prison", a-t-il argumenté.



Kano abrite une industrie cinématographique en plein essor, baptisée Kannywood, qui produit plus de 200 films par mois en langue haoussa locale parlée dans la région et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le bureau de la censure mis en place par les prêcheurs musulmans et les pouvoirs locaux pour surveiller Kannywood a étendu en 2022 ses activités aux réseaux sociaux.