CAN: le Nigeria bat la Guinée-Bissau et se hisse en 8es

Le Nigeria, triple champion d'Afrique (1980, 1994, 2013) accompagnera l'étonnante équipe de Guinée équatoriale qui a humilié (4-0) la Côte d'Ivoire, pays hôte dans l'autre affiche du groupe A disputé en simultané au stade olympique d'Ebimpé, au nord de la capitale économique.

Le Nigeria qui avait beaucoup fait tourner son effectif a sans doute payé le manque d'automatismes des joueurs alignés pour cette affiche dont il était le favori logique.



A force de pousser, les Super Eagles ont été récompensés de leurs efforts sur un centre tendu de Moses Simon pour Osimhen, le pauvre Sanganté a catapulté le ballon dans son propre but sous la barre (36e).



Le Nigeria a ensuite monopolisé la balle et s'est créé une flopée d'occasion pour se mettre à l'abri, mais ses attaquants ont manqué de réalisme devant le but.



Dans une CAN à 24 sélections, les Super Eagles devront attendre pour connaître leur futur adversaire en huitièmes de finale.