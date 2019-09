Les violences xénophobes suscitent des réactions

No media source currently available

Colère, méfiance et confusion, la situation reste très tendue en Afrique du Sud et au Nigéria après plusieurs jours d'émeutes xénophobes et meurtrières. Ces attaques envers des ressortissants de pays étrangers ont suscité des représailles et des appels au boycott dans les pays concernés, comme le Nigeria. Pretoria a annoncé avoir fermé temporairement ses missions diplomatiques dans le pays. Le torchon brûle et pour l’instant on a du mal à apercevoir une lueur au bout du tunnel.