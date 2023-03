L'armée nigérienne affirme avoir tué une vingtaine de "terroristes" près du Nigeria

Cette opération de "ratissage aéroterrestre" visait à "neutraliser" les bases du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP, une faction dissidente de Boko Haram) installées dans la forêt de Matari au Nigeria d'où sont planifiées des attaques contre des villes et des positions militaires au Niger, selon le bulletin des opérations militaires dans la région de Diffa (sud-est nigérien), consulté mercredi par l'AFP.



Elle vise également à "maintenir la pression sur ISWAP" et à "couper ses lignes de ravitaillement", décrit le texte. Selon un bilan dressé par l'armée, une vingtaine "de terroristes ont été neutralisés" et "83 présumés terroristes de Boko Haram" capturés puis remis aux autorités nigérianes. En outre, trois bases "ennemies", des dépôts logistiques et des motos ont été détruites tandis que des armes ont été saisies.



L'opération a été menée du 13 au 19 mars par les militaires nigériens de la Force multinationale mixte (FMM) une force de 8.500 hommes lancée en juillet 2015 par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, pour lutter contre les groupes armés jihadistes. Parallèlement, les militaires nigériens affirment avoir intercepté et remis aux autorités nigérianes un total de 1.121 personnes suspectées d'être des membres de Boko Haram, dont des femmes et des enfants.



Ces personnes vivent dans la forêt de Sambissa dans le nord-est du Nigeria et se rendent vers les îles nigériennes du lac Tchad pour fuir les combats avec leurs rivaux de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap). Le 11 mars, elle avait également tué "une trentaine de terroristes" qui refusaient de se rendre.



D'après l'armée nigérienne, les affrontements entre ISWAP et Boko Haram durant "depuis plusieurs mois" ont obligé des familles à quitter la Sambissa pour se réfugiéer sur les îles du lac Tchad, au Niger. Le bassin de ce lac, qui étire ses rives entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, est une vaste étendue d'eau et de marécages où les groupes jihadistes Boko Haram et Iswap ont installé des repaires dans les innombrables îlots.