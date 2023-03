Nigeria: trois soldats tués dans l'explosion d'une mine

Jeudi soir, un véhicule de patrouille militaire a heurté une mine placée sur une autoroute à 10 km de la ville de Banki, dans l'Etat du Borno, près de la frontière avec le Cameroun, tuant trois soldats et en blessant grièvement quatre autres, ont indiqué les sources.

Un camion transportant des habitants de la capitale régionale Maiduguri à Banki pour les élections du gouverneur samedi a également été pris dans l'explosion et sept passagers ont été blessés par des éclats, selon les mêmes sources.



"Trois soldats sont morts dans l'explosion et quatre autres ont été grièvement blessés, tandis que sept civils ont également été blessés", a déclaré Usman Hamza, membre d'une milice anti-jihadiste. Un officier militaire et un autre milicien ont donné le même bilan sous couvert de l'anonymat. L'armée n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.



M. Hamza a accusé le groupe jihadiste Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), actif dans la région, d'avoir posé la bombe. Par le passé, l'Iswap et son rival Boko Haram ont lancé plusieurs attaques dans et autour de Banki, visant les soldats et les personnes déplacées.



La ville abrite quelque 45.000 personnes déplacées par le conflit jihadiste qui dure depuis 14 ans et qui a fait 40.000 morts et deux millions de déplacés selon l'Onu. Les violences se sont depuis étendues au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, ce qui a incité la création d'une coalition militaire régionale pour combattre les groupes jihadistes.