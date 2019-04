Neymar retrouve la pelouse après trois mois de blessure

Un cadeau pour les supporters ? La superstar brésilienne du PSG Neymar a rejoué dimanche soir pour la première fois après trois mois de blessure, lors d'un match de L1 sans enjeu face à Monaco. De quoi fêter dignement le sacre des champions de France.

Il n'a pas marqué, ni offert de passe décisive. Et n'a pas non plus enchaîné les gestes de grande classe qui ont fait de lui le patron de la Seleçao et le joueur le plus cher de l'histoire du football. Mais "Ney", blessé au pied droit depuis le 23 janvier, a refoulé une pelouse peut-être au meilleur moment.

Le Paris SG a obtenu plus tôt dans l'après-midi son huitième sacre en championnat avant même de disputer ce match de la 33e journée de Ligue 1, à la faveur d'un match nul concédé par le dauphin lillois sur la pelouse de Toulouse.

Du coup, le retour du joueur de 27 ans, qui a remplacé le Français Layvin Kurzawa à la mi-temps sous l'ovation du Parc des Princes, alors que le PSG menait 2-0, a revêtu une double dimension: fêter dignement le titre et préparer le dribbleur pour la finale de la Coupe de France la semaine prochaine.

Apparemment en jambes, "Ney" a provoqué des "oh" dans le stade à chacune de ses premières prises de balle dans ce match.

Il n'y a pas eu de coup d'éclat, même si sur quelques percées à pleine vitesse dont le Brésilien a le secret, le Parc a retenu son souffle.

- Mbappé-Neymar, duo reformé -

A quelques reprises, les supporters parisiens ont pu penser que "Ney" allait venir ajouter son grain de sel au triplé de Kylian Mbappé dimanche soir, notamment lorsqu'il s'est écroulé dans la surface ou lorsqu'il a manqué de peu de reprendre de la tête un centre venu de la gauche.

Mais pour l'instant, il a surtout semblé rechercher ses automatismes avec Mbappé, un duo qui a fait prendre au PSG un départ canon cette saison.

Initialement programmé pour la finale de la Coupe de France le 27 avril face à Rennes, le retour du meneur de jeu parisien est donc survenu avec une semaine d'avance.

Et en le faisant jouer dès le début de la deuxième période, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel montre que Neymar a suffisamment de rythme dans les jambes pour participer à la finale la semaine prochaine, point d'orgue de la fin de saison parisienne.

Neymar s'était blessé le 23 janvier avec une nouvelle fracture du pied droit dans ce même Parc des Princes, lors d'un seizième de finale de Coupe de France.

Et c'est dans cette même compétition qu'il pourrait offrir aux Parisiens l'autre titre qu'ils attendent, lui qui a manqué la double confrontation perdue face à Manchester United en Ligue des champions, le vrai objectif du PSG version qatarie.

Un autre joueur, blessé, a effectué son retour au cours de la deuxième période: l'attaquant uruguayen Edinson Cavani. Lui a eu le droit à des applaudissements plus nourris et à son nom scandé par le stade.

Comme si le Parc attendait encore plus de Neymar. Comme un but en finale de Coupe de France ?