NBA - Harden met KO Golden State

Les Rockets étaient pourtant privés de Chris Paul et d'Eric Gordon et ont mal débuté face à leurs grands rivaux de la saison dernière, les Warriors, qui ont compté jusqu'à 20 points d'avance.

Mais la franchise texane a dans son effectif le phénomène Harden: le MVP (meilleur joueur NBA) en titre est dans une forme étincelante.

Il a enchaîné avec ses 44 points un cinquième match de suite avec au moins 40 points, un deuxième "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus, 44 pts, 15 passes, 10 rebonds) de suite et tourne à une moyenne incroyable de 40,2 points par match sur les dix dernières rencontres.

Son regain de forme correspond au retour au premier plan de ses Rockets qui ont remporté onze de leurs douze derniers matches pour se replacer à la 4e place de la conférence Ouest (22 v-15 d), juste derrière Golden State (25 v-14 d) après un début de saison catastrophique.

Golden State a pourtant semblé maîtriser Harden et ses coéquipiers avec notamment les 19 points inscrits avant la pause par Klay Thompson.

Mais Houston, distancé de 17 points à mi-parcours, s'est complétement relancé dans le 3e quart-temps, avant d'arracher au bout du suspense la prolongation.

Golden State pensait avoir pris l'avantage en prolongation, mais l'inévitable Harden a arraché la victoire d'un tir primé improbable loin de l'arc, malgré un double marquage.

