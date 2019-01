NBA - Harden, inarrêtable, crucifie Memphis

C'est le 4e match consécutif de Harden à plus de 40 points (nouveau record pour Houston) et sa 10e rencontre d'affilée à plus de 30 unités.

Le meilleur joueur ("MVP") NBA en 2018 affiche une moyenne ahurissante de 35,9 points par match en décembre et de 33 points par match depuis le début de la saison.

Face à Memphis, "The Beard" (littéralement "la barbe") a réussi 21 lancer-francs (en 27 tentatives) et 6 tirs primés (sur 12 tentés).

Avec 13 passes décisives et 10 rebonds, il s'est même offert le luxe de réaliser un "triple-double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus), son 4e cette saison.

Clint Capela a parfaitement épaulé Harden avec 19 points et 13 rebonds et Gerald Green a ajouté 18 unités pour les Rockets en sortie de banc.

Houston a fait la course en tête pendant la quasi-totalité de la rencontre, comptant 23 points d'avance à la mi-temps (61-38), et a su contenir le retour des Grizzlies en fin de match.

Les Rockets (21v-15d), qui ont remporté 10 de leurs 11 derniers matches, sont désormais 5e de la conférence Ouest après une entame de saison décevante.

Memphis (18v-18d) est 10e et perd de la distance dans la course aux play-offs.

Avec AFP