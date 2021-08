47 morts dont 30 civils dans une nouvelle attaque au Burkina

Le convoi était composé de civils, d'éléments des forces de défense et de sécurité (FDS) et de volontaires pour la défense de la patrie ( VDP), des supplétifs de l’armée, selon notre source.

"L’attaque s'est produite à la hauteur de Gorgadji alors que les FDS et les VDP étaient en mission de sécurisation des civils en partance pour Arbinda", a indiqué la source.

"Pendant la riposte les FDS et les VDP ont abattu 58 terroristes et de nombreux autres ont été blessés et ont pris la fuite", assure notre source, ajoutant que “toutefois, au cours des combats, 30 civils ont été tués et 19 personnes blessées, 14 éléments des forces de défense et 03 volontaires pour la défense de la Partie ont perdu la vie.

Les opérations de secours et de terrain se poursuivent.