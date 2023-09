Mondial-2023 de basket: la Serbie roule sur la Lituanie en quarts de finale

Pour sa première demi-finale internationale depuis 2017 (argent à l'Euro), elle affrontera vendredi la Slovénie ou le Canada, opposés mercredi.



Les Etats-Unis défient eux l'Italie mardi (14h40) dans le deuxième quart-de-finale de la journée.



Vainqueurs des Américains dimanche (110-104), les Lituaniens ont été submergés par le collectif serbe, qui a régalé une Mall of Asia Arena seulement à moitié remplie.



Pénétrations, passes à l'intérieur ou pour décaler à longue distance: la Serbie, pourtant privée avant la compétition de ses deux pièces maîtresses, le meneur Vasilije Micic (Oklahoma City) et le pivot Nikola Jokic (champion NBA avec Denver), a développé toute la panoplie de son école de basket.



Un jeu asssis sur une défense sérieuse et sublimé par Bogdanovic, dont le tir primé peu après le quart d'heure de jeu a créé un premier écart (41-33, 17e).



Les Baltes ont été définitivement sonnés après un 7-0 encaissé au début du troisième quart-temps (62-48, 35e), avant que Filip Petrusev, de deux flèches décochées à longue distance, ne donne au score des allures de correction (82-57, 34e).



Le futur intérieur de Philadelphie termine avec 100% de réussite à trois points (3/3 pour 17 pts, plus 6 rebonds) alors que Bogdanovic (Atlanta) finit meilleur marqueur (21 pts à 9/13 aux tirs et 3 passes).