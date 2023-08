Basket/Mondial-2023: le Canada privé de Jamal Murray

"En arrivant au stage de préparation, je voulais voir comment mon corps allait répondre après une longue et exigeante saison et si je serais apte physiquement à être au niveau requis pour la Coupe du monde", a déclaré sur le site de Canada Basketball Murray, champion de NBA en juin avec les Denver Nuggets.



"Il a paru clair après consultation de l'encadrement médical et de l'équipe que du repos supplémentaire s'imposait et j'ai pris la difficile décision de ne pas participer au tournoi", a ajouté Murray, meneur-arrière de 26 ans revenu à l'automne 2022 d'une longue blessure à un genou.



Mardi, l'intérieur des Boston Celtics Kristaps Porzingis, meilleur joueur de la Lettonie, autre équipe du groupe H, qui comprend aussi la France et le Liban, avait déjà déclaré forfait en raison d'une blessure au pied.



Les Canadiens pourront compter pendant la compétition sur d'autres joueurs de NBA comme le meneur-arrière Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et l'arrière RJ Barrett (New York Knicks).



Les deux premiers de ce groupe H, disputé à Jakarta, seront qualifiés pour le deuxième tour, toujours dans la capitale indonésienne.