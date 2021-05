Mondial-2022: les qualifications africaines débuteront en septembre

"La Commission d'Urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, a décidé de reporter les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde", a annoncé dans un communiqué l'organisation.



Les "éliminatoires se tiendront désormais durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que de mars 2022", a-t-elle ajouté, sans plus de précisions sur le calendrier.



La décision prend en compte les "défis que représente la gestion de la pandémie de Covid-19, et le souci de garantir des conditions de jeu optimales", selon la CAF qui a dit "(réévaluer) ses protocoles (...) notamment les tests d'avant-match".

Mardi, des sources internes à plusieurs fédérations ont indiqué à l'AFP que ce report de dernière minute, à quatre semaines du début des qualifications, avait lieu car de nombreux stades ne sont pas homologués sur le continent.



Les six journées des qualifications seraient étalées deux par deux en septembre, octobre et novembre, puis les barrages au mois de mars, après la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, initialement prévue en 2021 mais décalée à 2022 par la pandémie, selon les mêmes sources.