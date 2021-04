La Coupe d'Afrique des nations débutera le 9 janvier 2022 au Cameroun

Le tirage au sort pour répartir les 24 équipes en six groupes a été fixé au 25 juin 2021.



La compétition devait avoir lieu cette année mais a été reportée à cause de la pandémie de coronavirus.



Une dernière place pour la compétition se jouera entre la Sierra Leone et le Bénin, qui ne s'affronteront qu'en juin. Leur match décisif prévu mardi n'a pas pu avoir lieu en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid-19 côté béninois.



Les 23 équipes déjà qualifiées sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, les Comores, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, la Tunisie et le Zimbabwe.