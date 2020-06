La SABC, média d'État sud-africain, va licencier 600 personnes

La South African Broadcasting Corporation (SABC), média étatique sud-africain, a annoncé jeudi qu'elle entend licencier 600 employés.

L’objectif, selon une déclaration publiée sur son site web, est de stabiliser ses finances.

La SABC fait partie d'un groupe d'entreprises publiques fortement endettées que le président Cyril Ramaphosa a promis de sevrer des financements publics et de rendre plus transparentes et responsables.

Elle a enregistré une perte nette de 482 millions de rands (27,77 millions de dollars) pour l'exercice financier 2018/19, contre une perte nette de 744 millions de rands en 2017/18. Le gouvernement a donné au radiodiffuseur 3,2 milliards de rands cette année pour payer ses factures.

Son personnel est composé de 3 167 employés permanents et de 1 500 contractuels.

Les revenus de la SABC ont été réduits par la perte croissante de téléspectateurs et de revenus publicitaires au profit du fournisseur privé de télévision par satellite Multichoice et de services de streaming tels que Netflix.