Macron propose le report à début 2020 du sommet sur le Sahel, selon l'Elysée

Le président français devait réunir lundi prochain, à Pau, les dirigeants du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad), alors que Paris réexamine les modalités de son intervention au Sahel après le décès de 13 soldats français dans une collision d'hélicoptères au Mali.

Une attaque perpétrée par plusieurs centaines de combattants djihadistes mardi contre un camp militaire au Niger, non loin de la frontière avec le Mali, a fait 71 morts parmi les soldats, a fait savoir mercredi un porte-parole de l'armée nigérienne.

Emmanuel Macron a exprimé "son soutien et sa solidarité" à son homologue nigérien à la suite de l'attaque qui vient de frapper très lourdement l'armée nigérienne dans la région d'Inates, dit la présidence française dans un communiqué.

Le chef de l'Etat a dépêché sur place le chef d'Etat-major des armées qui y rencontrera le président Issoufou, précise l'Elysée.

"Les deux présidents ont marqué leur détermination à rester unis face à la menace des groupes terroristes et à redéfinir ensemble, dans les semaines à venir, le cadre politique et opérationnel pour agir pour la sécurité des populations et des Etats du Sahel", écrit-elle dans le communiqué.

Avec Reuters