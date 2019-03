Les USA veulent renforcer la coopération avec Tshisekedi

M. Peter Tibor Nagy a discuté de la question avec les principaux conseillers du président Félix Tshisekedi, conduits par Vital Kamerhe, le directeur de cabinet de ce dernier.

La rencontre avait pour but "de discuter des moyens de renforcer la coopération avec le président Tshisekedi et le gouvernement de la RDC dans sa quête pour apporter la paix et la prospérité à tous les Congolais", indique un tweet de l’ambassade américaine à Kinshasa.

M. Nagy doit rencontrer le M. Tshisekedi qui était en voyage à Nairobi, au Kenya pour la 34e conférence internationale de l’ONU sur l’environnement.

Le Sous-secrétaire d’Etat américain a aussi eu une table ronde avec les dirigeants de la société sur la même question du renforcement de la coopération avec la RDC.

Lundi, M. Nagy qui effectue son premier voyage en RDC était à Goma, dans le Nord-Kivu, dans l’est, où il a fait un don des Etats-Unis de plus de 1.800 tonnes des denrées alimentaires et du matériel de protection dans la lutte contre l’épidémie qui sévit dans cette région du pays avec plus de 535 morts depuis août dernier.

M. Nagy avait déjà annoncé que son pays attendait de coopérer avec le nouveau congolais et avait constaté l’alternance à la tête du pays aux termes des élections du 30 décembre 2018.