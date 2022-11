Les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants

Les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants mercredi, ce qui permettra aux conservateurs de freiner le programme du président démocrate Joe Biden.

Plus d'une semaine après le jour du scrutin, les républicains ont franchi le seuil de 218 sièges qui leur accorde la majorité des élus dans la chambre basse du Congrès, qui compte au total 435 membres.

Si est vrai que l'écart final des sièges entre démocrates et républicains n'est pas encore connu, deux faits sont clairs: il s'agira d'une majorité très étroite et Nancy Pelosi ne sera plus au perchoir à la prochaine rentrée parlementaire, en janvier.

Pour l'heure, le chef de file des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, devrait de toute évidence être élu président de la chambre basse du Congrès.

Le Californien McCarthy, 57 ans, est élu pour la première fois au Congrès en 2007. Il gravit progressivement les échelons du parti au point de se positionner comme chef de la minorité actuelle. Il a célébré la victoire de son parti sur Twitter mercredi soir, en écrivant : "Les Américains sont prêts pour une nouvelle direction, et les républicains de la Chambre sont prêts à la tracer".

Joe Biden a félicité McCarthy, affirmant qu'il est "prêt à travailler avec les républicains de la Chambre pour obtenir des résultats pour les familles".

Avec leur victoire, les républicains prendront le contrôle de commissions clés de la Chambre. Ils ont déjà promis d'ouvrir une série d'enquêtes parlementaires sur Biden, son administration et sur le fils du président, Hunter Biden. Les élus républicains attachent un intérêt particulier à enquêter sur ses affaires à l'étranger, notamment en Ukraine et en Chine. Certains des élus les plus conservateurs ont même évoqué l'éventualité de lancer une procédure d'impeachment à l'encontre de Joe Biden.

La nouvelle législature prête serment début janvier.