Le parti de Joe Biden gagne au Nevada et conserve la majorité au Sénat américain

La sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto a été élue samedi pour un second mandat dans le Nevada, battant son challenger républicain Adam Laxalt, ce qui permet au parti du président Joe Biden de contrôler la chambre haute du Congrès.

Avec la victoire du sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona vendredi, les démocrates ont désormais atteint le seuil de 50 sièges au Sénat, contre 49 pour les républicains, sur un total de 100 élus. Ils pourraient même obtenir un siège supplémentaire si le sénateur Raphael Warnock conserve son poste en Géorgie à l'issue du second tour qui l'oppose au républicain Herschel Walker début décembre.

Du côté de la Chambre des représentants, le flou persiste: aucun parti n'a encore atteint le seuil requis de 218 élus, gage de la majorité des 435 membres qui y siègent. Pour l'heure, le décompte des voix se poursuivait dans des courses très serrées en Californie et dans quelques autres États.

Mme Cortez Masto, 58 ans, est la première femme d'origine hispanique au Sénat américain. Elle était considérée comme la sénatrice démocrate la plus vulnérable aux élections de mi-mandat, et le parti républicain avait bon espoir de faire basculer le siège. Mais au final elle a réussi à assurer sa réélection.

Mme Cortez Masto, ancienne procureure générale de l'État après deux mandats, a axé sa campagne sénatoriale sur la menace croissante qui pèse sur l'accès à l'avortement dans tout le pays et s'est efforcée de courtiser les résidents hispanophones et les salariés horaires de l'État, en soulignant son soutien à une voie permanente vers la citoyenneté pour les "Dreamers" et en visitant régulièrement les salles des syndicats et les groupes de travailleurs.

Face à elle, Adam Laxalt, un ancien procureur général du Nevada lui-même qui a échoué à se présenter au poste de gouverneur en 2018, s'est concentré sur la hausse de l'inflation et une économie en difficulté pour une grande partie de sa campagne, tentant de lier les malheurs financiers des électeurs aux politiques avancées par les démocrates au Congrès et Biden.

L'ancien président Donald Trump avait visité le Nevada à deux reprises pour accorder son soutien à M. Laxalt et à d'autres candidats républicains.