Il y a plus de 70 millions de réfugiés et déplacés dans le monde et la République démocratique du Congo est l’un des pays africains les plus touchés. Au Nord Kivu, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés a répertorié plus de 200 000 Rwandais, Sud-Soudanais et Burundais qui ont fui leur pays. A l’occasion de la Journée Internationale des Réfugiés, Charly Kasereka est allé à la rencontre de Dorothée Amida, réfugiée burundaise instalée à Goma depuis 2013.