Les dangers des réseaux sociaux sur la santé mentale des enfants aux États-Unis

La sur-exposition des enfants et des adolescents aux réseaux sociaux représente un réel danger pour eux. C'est la principale conclusion de la sortie très médiatisée du chirurgien général des États-Unis en ce 23 mai 2023.



À travers un rapport exhaustif basé sur des années de recherches, Vivek Murthy met en garde contre les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sur la santé mentale des utilisateurs, notamment les plus jeunes qui se trouvent à un stade précoce de leur développement, selon cet éminent expert rarement entendu.

"Les adolescents ne sont pas simplement des adultes en miniature. Ils se trouvent dans une phase critique du développement du cerveau", a souligné Vivek Murthy.

Dommages considérables

Selon le rapport, cette réalité biologique accroît la vulnérabilité de cette tranche de la population face aux plateformes technologiques. "Les adolescents qui passent plus de trois heures par jour sur les réseaux sociaux présentent un double risque de dépression et d'anxiété", indique le document citant une étude publiée en 2019 dans la revue JAMA Psychiatry.



Selon le docteur Murthy, le cyberharcèlement, la détérioration du sommeil, l'automutilation et la faible estime de soi sont autant de risques réels associés à une utilisation intensive des réseaux sociaux par les enfants.

Ces constatations sont d'autant plus inquiétantes que les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie quotidienne de presque tous les jeunes aux États-Unis, selon une enquête publiée l'année dernière par le Pew Research Center.



Des adolescents âgés de 13 à 17 ans, 95% fréquentent YouTube, 67% ont déjà utilisé TikTok, dont l'algorithme est considéré comme l'un des plus addictifs, selon des documents internes obtenus par le New York Times. Six adolescents sur dix utilisent Instagram et Snapchat.



Pew Research indique également que 54% des adolescents interrogés éprouvent des difficultés à se passer de l'utilisation de ces plateformes. "Nos enfants sont devenus des participants inconscients à des décennies d'expérimentation", s'alarme le docteur en chef des États-Unis.



Cette étude intervient à un moment où le sort des jeunes sur les réseaux sociaux préoccupe de plus en plus les responsables gouvernementaux américains. En mars dernier, l'Utah est ainsi devenu le premier État à imposer aux géants de la technologie d'interdire l'accès à leurs plateformes aux moins de 18 ans sans contrôle parental. L'Arkansas envisage de prendre des mesures similaires, tandis que le Montana a tout simplement interdit l'utilisation de TikTok sur son territoire.