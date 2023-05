Washington Forum : la désinformation

No media source currently available

💬📍💬 #WashingtonForum avec Alexandrine Holognon : la désinformation qui prend de plus en plus d’ampleur. 👉 Le phénomène inquiète les Etats et les professionnels des médias. La manipulation et la désinformation se sont intensifiées avec l'avènement des réseaux sociaux et la propagation rapide de l'information en ligne. Reporters Sans Frontières émet un constat alarmant sur la profusion d'informations provenant de différentes sources, mais sans qu’on ne soit sûr de leur véracité et de leur impartialité. 🤔 Comment venir à bout de la désinformation en ligne et garantir un accès à une information de qualité et fiable ?