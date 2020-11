Les Américains déconseillés de se déplacer pour la fête de Thanksgiving

Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) a demandé aux Américains de ne pas voyager pour les fêtes de Thanksgiving jeudi prochain pour freiner la propagation du coronavirus.

Selon le CDC, la pandémie du nouveau coronavirus est en pleine phase de propagation exponentielle, ce qui fait craindre les autorités sanitaires, vu que Thanksgiving est la grande fête où les Américains voyagent le plus pour se retrouver en famille.

Henry Walke, responsable du CDC pour la pandémie, a indiqué lors d'un appel avec la presse que"Ce n'est pas une obligation, mais une recommandation forte."

Il a expliqué que le nombre de cas aux Etats-Unis avait fortement augmenté après les week-ends prolongés de Memorial Day, fête célébrée fin mai et Labor Day en début septembre. "Nous voulions lancer un appel avant la prochaine fête", a-t-il dit.

Thanksgiving, qui survient le dernier jeudi du mois de novembre, est la plus grande fête familiale aux Etats-Unis.

D'ordinaire, les aéroports, les gares et les routes sont bondés. Beaucoup d'Américains prennent traditionnellement un congé le vendredi suivant pour garantir un long week-end de retrouvailles familiales.

Si au niveau du gouvernement fédéral aucune limite dans les déplacements n'a été imposée jusqu'ici, plusieurs États ont adopté des mesures strictes.

En Californie et dans l'Ohio, par exemple, un couvre-feu nocturne a été imposé.

Fermeture des frontières prolongée

La fermeture des frontières entre les Etats-Unis et ses deux voisins canadien et mexicain, en vigueur depuis mars, sera prolongée jusqu'au 21 décembre.

"Afin de continuer à empêcher la propagation du Covid, les Etats-Unis, le Mexique et le Canada vont prolonger les restrictions sur les voyages non-essentiels jusqu'au 21 décembre", a indiqué sur Twitter Chad Wolf, Secrétaire par intérim des États-Unis à la Sécurité intérieure.

"Nous travaillons étroitement avec le Mexique et le Canada pour permettre les échanges commerciaux et les voyages essentiels tout en protégeant nos citoyens du virus", a-t-il ajouté.

Le Canada a confirmé la prolongation des restrictions.

La fermeture de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, la plus longue frontière terrestre au monde, a été décidée en mars et est depuis renouvelée tous les mois. Seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels.

Le coronavirus a déjà causé plus de 250.000 décès pour plus de 11,6 millions de cas recensés aux Etats-Unis. Il a fait plus de 99.000 morts au Mexique et plus de 11.000 au Canada.