Les immigrants africains organisent une manifestation "Black Lives Matter" à Washington

Les Africains de la diaspora ont organisé un rassemblement dans le parc Malcom X de Washington, la capitale des États-Unis. Ils étaient plus d'une centaine à s'être réunis pour parler des expériences communes entre les Afro-Américains et les Africains vivant aux Etats-Unis. Pendant plus de deux heures, après des prières, les organisateurs du rassemblement "Africans 4 BLM" se sont exprimés sur l'importance du mouvement et de la présence de la diaspora africaine au sein du mouvement multiracial Black Lives Matter, qui milite pour le respect de la dignité humaine.

