Le triomphe des sœurs Williams malgré les hostilités

Elles ont toutes les deux remporté 167 titres en carrière, accumulant près de 150 millions de dollars de gains combinés, ainsi que de nombreux records. Les États-Unis les considèrent, à juste titre, comme deux de leurs plus grandes fiertés.



Ce pays d'abord, puis le monde, a pourtant tout fait pour entraver l'ascension au sommet des sœurs les plus célèbres du tennis. C'est ce que révèle l'ancienne journaliste sportive Sonia Daugher dans son documentaire intitulé "Venus et Serena : ces icônes que l'Amérique ne voulait pas voir". Le film relate les épreuves que Venus, âgée de 43 ans, et Serena, âgée de 41 ans, ont dû affronter pour conquérir la planète.

Un père opiniâtre

Cela tient principalement à l'opiniâtreté de leur père, Richard Williams, aujourd'hui âgé de 81 ans. Cet homme a, en effet, très tôt inculqué à ses filles que rien ne leur était impossible. Un véritable tour de force au regard des modestes conditions de vie de la famille et du contexte criminel de Compton, leur ville de résidence en Californie.



"Ce monde n'a jamais respecté Richard Williams. Mais vous, il vous respectera", a déclaré ce patriarche qui s'est improvisé entraîneur de tennis pour ses filles, convaincu avant leur naissance de les voir briller.

Grâce à des entraînements acharnés, Venus et Serena ont rapidement été remarquées pour leur talent. Il était difficile pour ces deux Afro-Américaines issues de milieux pauvres de passer inaperçues dans le milieu blanc, élitiste et conservateur du tennis, d'autant plus dans un contexte de racisme systémique aux États-Unis.

Stigmatisation, racisme, misogynie

Cette réalité les a très vite rattrapées lors de leur ascension au sommet du tennis mondial. L'apparence physique des deux sœurs a été remise en cause et leur professionnalisme a été remis en question. Des accusations de dopage ont éclaté dans la presse, tandis que des commentaires misogynes ont fleuri dans l'opinion publique.

Le public a même soupçonné Richard de truquer les matchs à l'avance lorsque ses deux filles devaient se rencontrer. En mars 2001, lors de la finale du tournoi d'Indian Wells, la famille a été copieusement huée, car Venus, blessée, avait été contrainte de renoncer à jouer contre Serena la veille.



"Le public américain hue une famille américaine. Difficile de ne pas y voir un relent de racisme", a notamment déclaré le commentateur. "Cela ne nous touche pas. Nous savons depuis longtemps comment gérer ces moments. C'est pour cela qu'elles sont fortes aujourd'hui", a déclaré Richard Williams à propos de cet épisode.



Malgré ces défis, Venus et Serena n'ont jamais perdu de vue leur objectif de devenir les meilleures joueuses de tennis au monde. Le soutien inébranlable de leur famille et leur détermination personnelle les ont aidées à persévérer. Elles ont su transformer les hostilités en force motrice, utilisant ces expériences comme motivation pour prouver leur talent et leur supériorité sur les courts.



Leur succès a ouvert des portes pour d'autres joueuses de tennis afro-américaines et a contribué à la diversification du sport. Venus et Serena Williams sont devenues des modèles pour les jeunes athlètes qui se battent contre les discriminations et aspirent à atteindre l'excellence malgré les obstacles qui se dressent devant elles.



Aujourd'hui, Venus et Serena Williams sont respectées non seulement pour leurs réalisations sportives, mais aussi pour leur engagement en faveur de l'égalité et de la justice sociale. Elles ont utilisé leur plateforme pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur, se positionnant comme des voix puissantes et influentes en dehors des terrains de tennis.



Le triomphe des sœurs Williams va au-delà de leurs records et de leurs titres. Leur parcours remarquable et leur résilience face à l'adversité ont inspiré des générations de fans et laissent une empreinte indélébile dans l'histoire du sport.