Le SACCOL expose des objets d'époque à Ouagadougou

Le Salon des Curiosités des Conservations et des collections (SACCOL) veut raviver la mémoire contemporaine et inspirer la jeune génération. Cette exposition d’objets d’époque qui se tient dans le cadre du centenaire de la création de la colonie de Haute Volta en 1919, se veut un arrêt de réflexion et d’éducation de la jeunesse sur son histoire et sa culture.